中國大陸自本月4月8日起展開為期3天的「聯合利劍」環台軍演，日前有台灣軍事迷表示，共機遭我廣播驅離時，竟反嗆「有種開火不然挨揍」。律師張怡昨（12）日對此指出，錄音分明說的是「有種開火控雷達照」，並直言「戰爭開始於有人中文聽錯那真的很智障」。

據《自由時報》報導，中國大陸戰機於10日上午7點25分進入我國西南空域，國軍廣播，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度6000公尺的中共軍機注意，已進入我空域，影響我飛航安全，請立即迴轉脫離」。對方則回應，「有種開火控雷達照」。不過也有軍事迷認為，對方當時說的是，「有種開火不然挨揍」。

律師張怡聽完錄音檔，在臉書撰文轟，「不要再造謠了，錄音的內容是『有種開火控雷達照』，不是『有種開火不然挨揍』；Youtube設定放慢0.5或0.75就聽得很清楚了，內容並非如此。他批，自稱資深軍事迷連火控雷達都不知道？對岸講火控雷達，台灣的資深/兩光軍事迷講挨揍，這種程度講出去是讓台灣丟臉好嗎。」

網友對此則留言，「通常戰爭都始於誤會」、「軍方發言就好了，業餘菜鳥不要出來鬧」、「一群不知死活的1450、義和團一天到晚喊有種過來」。張怡也做出回應，對方講得很專業，我們聽得像小朋友，真是丟臉死了；且戰爭開始於有人中文聽錯，那真的很智障。

張怡擁有台美律師身份，2018年參選恆春鎮長、2020年挑戰屏南立委、2022轉戰屏東縣議員第六選區都未能成功。目前成立「微笑屏東聯盟」，盼能透過環境、社福、農業產銷、產業等革新，重新塑造屏東價值。