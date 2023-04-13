利機表示，3月營收主力產品均較2月成長，增幅最大的是驅動IC相關，月增44%，該產品在今年第一季已明顯止跌回升，部分客戶陸續出現訂單回補的跡象，落底最早，也最快出現緩升的曙光，已連續三個月正長成。就單一產品來看，COF Tape包裝用間隔帶(Emboss)及纏繞捲盤(Shipping Reel)分別月增77%及45%，晶粒承載盤(Chip Tray)月增35%，利機看好驅動IC相關產品已脫離景氣谷底，今年逐月成長跡象明顯。

利機指出，半導體載板表現，雖尚未回到去年高峰水準，但仍努力於調整產品組合提高邏輯佔比，3月營收較上月成長16%，貢獻整體毛利率拉升，以目前在手的新規格數量，法人預估最晚下半年可發揮成長效益。

此外，利機另一主力產品，封測相關也已連續四個月正成長，繼2月成長33%，3月再成長3%，庫存去化與拉貨動能已明顯提升，在客戶開機率持續提高下，封裝用銲針(Capillary)月增16%，現階段預估封測落底也在第一季，在市況不變下，利機整體營運可逐季成長。