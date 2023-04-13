紅襪繼續出征客場戰光芒，期待中斷對手開季11連勝，台灣好手張育成睽違5場比賽再度獲得先發機會，今（13）日被安排在紅襪第8棒二壘手位置，不過3打數沒有安打出現，仍苦尋本季首安，落後大半場的紅襪儘管在比賽後段急起直追，但最終逆轉無望，光芒以9比7取勝，主場3連戰橫掃紅襪，拿下開季12連勝，距離大聯盟最長開季連勝紀錄只差1場。

光芒首局靠著帕雷德斯（Isaac Paredes）3分炮首開紀錄，4局下法蘭柯（Wander Franco）二壘安打，幫助球隊取得6比1領先，此戰光芒推出大物新秀塔吉布萊德利（Taj Bradley）迎接大聯盟生涯首次先發登板，繳出5局失3分的投球內容，面對紅襪打線送出8次三振，初登板就順利拿下勝投。

張育成3局上首打席與布萊德利纏鬥9球後，敲出三壘方向強勁滾地球，可惜找上了沃斯（Taylor Walls）的手套遭刺殺出局，第二打席張育成選球著急些，連揮2次空棒遭到三振出局，7局上面對牛棚投手湯普森（Ryan Thompson）沉球連發，擊出中外野飛球出局，9上最後反攻機會，前面苦無表現的張育成決定以採取犧牲短打，護送一壘上跑者前進得點圈，這也是張育成本季首次打滿整場比賽，不過他首安尚未出爐，本場3打數盡墨，吞下1K。

紅襪7局上由狄弗斯（Rafael Devers）三分炮吹響反攻號角，將落後差距縮減為1分，但後繼無力，最終以2分差敗給光芒，系列賽遭到橫掃外，也讓光芒持續開季連勝紀錄，距離釀酒人在1987年寫下的開季13連勝，僅有一步之遙。