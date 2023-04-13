俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）要求武器彈藥援助

美國外洩的情資顯示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在烏克蘭久戰，為了獲取武器和裝備，腦筋竟然動到看似不太可能的北約（NATO）成員土耳其身上。

據CNN新聞網12日報導，外洩的文件似乎顯示，在俄烏戰爭沒有緩和跡象的狀況下，瓦格納集團正想盡辦法，進一步加強戰力。而土耳其身為北約成員，廣泛認為，它是美國和其他成員國盟友，安卡拉不僅直接提供烏克蘭軍援，也公開表達反對俄羅斯侵略。

此外，土耳其也是美國大型軍事基地駐在地，不僅儲備了核武，也是嚇阻俄羅斯侵略北約成員國顯見的警告象徵。據美國密件中提及的情資顯示，瓦格納成員2月初會見「土耳其聯絡人」，想要向安卡拉採購武器軍備，好讓在烏克蘭與俄軍並肩作戰的瓦格納傭兵使用。

但目前並不清楚，所謂的「聯絡人」究竟是誰，還有土耳其政府是否知道這些會面。此外，並沒有證據顯示，土耳其向瓦格納集團進行了任何軍售。然而，北約成員可能軍售俄羅斯傭兵組織的消息，很可能引發華府強烈擔憂，並使安卡拉與其他北約成員間的關係複雜化。

這份名為「馬利（Mali）、俄羅斯、土耳其：瓦格納向安卡拉尋求武器」的外洩文件詳述了2月的會面狀況，並說美國官員認為，瓦格納起碼已試了水溫。此外，外洩的文件還顯示，瓦格納打算把從土耳其買來的武器和裝備用在他們活躍的西非國家馬利上。

A Russian paramilitary group fighting in Ukraine on behalf of Vladimir Putin attempted to buy weapons and equipment from an unlikely source: NATO member Turkey, according to a leaked US intelligence document https://t.co/vBPFjhDJgj — CNN Politics (@CNNPolitics) April 13, 2023

儘管土耳其政府公開反對俄羅斯侵略烏克蘭，但和許多北約成員國不同的是，安卡拉和莫斯科維持密切的關係。土耳其不時利用這些關係，力促俄羅斯政府停戰。