為響應4月22日世界地球日精神，信義房屋社區一家攜手社造夥伴《愛社享》與台中霧峰桐林社區推出「霧裡尋咕的旅人」的世界地球日生態小旅行，邀請民眾透過任務解謎與淺山走讀，認識台中霧峰的生態環境，了解在地居民、返鄉青壯年與地方組織如何以自身行動推動家鄉生態復育，讓貓頭鷹、飛鼠、黑翅鳶重回山林田野間，創造人與動物共存的永續生活。

信義房屋社區一家計畫執行經理黃卉芃表示，社區一家計畫已邁入第19年，由於不限主題，社區提案內容多元豐富，生態保育也佔大宗，信義房屋除了以資金支持社區保育行動外，也希望能將生態永續教育推廣至大眾，因此選在世界地球日邀請社區一家台中社造夥伴《愛社享》、曾獲社區一家楷模獎的《熊與貓咖啡書房》規劃適合親子、喜愛自然探索民眾的一日生態旅行，希望透過有趣的任務解謎、生態走讀，讓民眾願意走進山林，親身感受自然美好，讓生態永續觀念深植心中。

422永續旅行，將帶旅客去造訪貓頭鷹的家。（圖/業者提供）

這次旅行的帶路人，熊與貓咖啡書房創辦人林德俊，除了在老家霧峰經營複合式咖啡館暨閱讀文化空間，也積極從事在地文藝和友善土地的社區行動。自2016年起，更連續七年獲得信義房屋「社區一家」全民社造行動計畫《幸福社區類》楷模獎。在社區一家計畫的經費支持下，從文化出發打造多處在地漂書站，以文化擾動地方關注後，為永續桐林的自然生態，他和團隊著手友善農業與保育，串起地方的力量，將桐林打造成貓頭鷹、飛鼠、黑翅鳶等保育基地。

422永續旅行將帶遊客到桐林社區造訪貓頭鷹的家。（圖/業者提供）

這場地球日限定的「霧裡尋咕的旅人」一日遊程，將帶領大家走進淺山，尋找飛鼠、領角鴞、蜂鷹的蹤跡，也會走訪霧峰農會了解友善耕作與黑翅鳶故事，更會參觀昔日眷村「光復新村」探索貓頭鷹身影。4月22日世界地球日，歡迎大家來到台中霧峰，尋找咕！詳洽主辦單位<愛社享(04)2371-0723，[email protected]或活動網頁。