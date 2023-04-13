警方逮捕涉嫌恐嚇、組織犯罪的明仁會眾14人。（警方提供）

竹聯幫明仁會上月舉辦高調春酒，引發社會觀感不佳，北市警方3月9日至4月8日，規劃為期1個月的強力掃蕩，動員3000以上人警力，針對幫派圍事、依附生存的特種行業，以及堂口、據點1013處清查，總計檢肅治平專案9件，逮捕竹聯幫、天道盟不法分子47人，其中包括明仁會14人，另查獲毒品、詐欺、槍械相關犯嫌809人。

北市警方針對幫派公開活動暨暴力討債、恐嚇取財、從事詐騙及販毒等不法犯罪集團，執行「防制幫派組合公開活動臨檢及掃黑行動專案」，除查獲幫派分子47人外，另起獲改造手槍6支、子彈61顆、各類毒品3萬3000公克，另以聯合稽查及函請市府裁罰實施第三方警政計49處。

囂張春酒的明仁會為此次掃蕩重點，北市警方此次查獲明仁會林姓、吳姓大哥在內的14人，依違反組織犯罪送辦。

針對黑幫春酒，警方認定這是挑釁公權力的行為，經強力約制後，共有4個堂口、分會取消春酒，警方要求「不動員、不串聯、不以幫派名義」原則，以優勢警力強勢執法、蒐證，嚴防不法或脫序行為。

北市警方重申與黑道幫派勢不兩立，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不變的決心，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，另籲請飯店業者應善盡企業責任，積極配合警方維護治安、掃蕩幫派作為，以打擊黑幫犯罪組織，讓民眾享有安全、健康的生活環境。