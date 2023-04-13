新北市新店拳擊俱樂部去年7月舉辦友誼拳擊賽，26歲胡姓拳手遭對手一拳KO，胡男賽後2小時突感身體不適，送醫後腦死，家屬拔管後不治。台北地檢署調查後認定，該俱樂部丁姓館長具有國際級教練、裁判資格，明知死者胡男僅為初學者，且賽場未設置醫護人員在場，未評估胡體能狀況，即任由胡男參賽，涉有過失，13日依過失致死罪起訴丁男。至於KO胡男的對手徐男，檢方認定罪嫌不足，另不起訴處分。

警方調查，26歲胡男去年7月30日下午5時前往新店拳擊俱樂部參加該館舉辦的「第11屆大拳頭拳擊友誼賽」，和29歲的徐姓男子交手1回合後，身體出現不適，當下裁判立即叫停比賽，並判定徐男獲勝。

豈料，胡男賽後2小時，正要返家時突感身體不適，前往醫院治療後身體狀況急轉直下，突然倒地陷入昏迷，經醫護搶救2個小時，胡男仍被醫生宣判腦死。事後胡男家屬同意拔管，並向警方提告館長丁男及對手徐男過失致死罪。事後該館在臉書發文表示館長正在尋找幫助選手及家屬的方法，俱樂部暫時停止練習。

檢方起訴指出，該拳擊俱樂部館長丁男，具有國際拳擊總會國際一星拳擊教練、職業拳擊裁判、A級國家級拳擊教練及裁判資格，竟在去年7月30日舉辦的友誼賽中，開放由「未二勝的職業拳手、校隊選手及任何技擊項目全國前二」以外的拳手報名參加。

丁男明知死者胡男僅為初學者，曾在友誼賽前的7月14日練習拳擊時，頭部受到攻擊受傷，且明知依據國際拳擊總會的技術及競賽規則，拳賽應配置醫護在場，且由醫師評估拳手體能適合參加拳賽後才能比賽，比賽後亦須由醫護檢查拳手狀態，竟疏未注意，僅安排胡男等人過磅，出具「保證個人身體狀況確實良好」的聲明書，即放任胡男等人參賽，導致胡男死亡結果，涉有過失，依法起訴。