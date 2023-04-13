Discovery頻道實境求生節目《原始生活21天》自2013年播出至今廣受注目，近日除了將播出最新一季外，也首度推出《原始生活21天巴西版》，10位巴西野外求生好手大有來頭，有前海軍陸戰隊員、預備軍人跟空軍，他們受過嚴格訓練，具備堅強意志力，幾位高手過招，誰會是真正的叢林勇士？挑戰者必須充分發揮各種求生技能並對抗惡劣天氣，也面臨蠻荒中各種危險動物的攻擊，不過有時候最恐怖的威脅，不是來自體型最大的掠食者，而是最小型的敵人，比如吸血小蚊蟲。

《原始生活21天巴西版》中10位巴西野外求生好手，將挑戰南美洲哥倫比亞東部的奧里諾科河盆地，這裡地勢多變，有平原、荊棘植被，還有沙漠，猶如一座天然迷宮，極具挑戰性。白天溫度高達攝氏49度，挑戰者光腳走在又燙又刺的石頭上，雙腳都燙傷破皮，而寒涼的夜風也讓他們冷得無法入睡，不只如此，睡到一半還有掠食動物出沒，嚇壞挑戰者，讓他們絲毫不敢鬆懈，體力與精神都備受考驗。節目今（13日）起，每周四晚間9點在Discovery頻道首播。

求生法則之一，入夜前找到合適過夜地點。（Discovery提供）

此次挑戰者大有來頭，有前巴西海軍陸戰隊隊員、預備軍人，有人在叢林生活一輩子，會依叫聲分辨不同動物，還有對於食用植物暸若指掌的營養師，究竟誰才是真正的勇士？擁有軍事背景的挑戰者受過嚴格訓練，充分展現求生知識，預備軍人伊特瑪認為求生工具應該物盡其用，例如蚊帳可防止昆蟲叮咬、保暖，還可用來捕魚。挑戰者苦中作樂的精神也值得敬佩，前海軍陸戰隊員吉歐戈與搭檔順利搭建高架床，開心對著鏡頭介紹他們的貴賓大套房與房內設施。

《原始生活21天》中，每集一對陌生男女挑戰在世界各地的極端險境中，自食其力度過21天。除了得克服大自然的考驗，還必須克服尷尬全身赤裸上陣，當個十足的野人。節目持續開發各地原始且極端險境，最新一季熱血回歸，來到南美洲的濕地、阿根廷炙熱草原，還有南非的原始山林，帶領觀眾探索更多地球的原始風貌。

首集節目來到阿根廷北部克洛林達草原，這裡蚊蟲橫行，會傳佈登革熱、茲卡病等重症，夜晚寒氣逼人，還可能遇上大風雨。挑戰者是派崔與莫莉，派崔是一名縱走運動員，也負責測試登山用品與器材，每年有5個月的時間在野外度過，自認可戰勝所有野外環境；來自德州的莫莉，平常不上雜貨店，靠自己釣魚、打獵，原本自信滿滿的二人，第一天就慘遭滑鐵盧，他們遇上滂沱大雨跟強風，還無法順利生火，加上成群蚊子大開殺戒，即使全身敷滿泥巴，二人還是被叮咬得慘兮兮，一整晚都睡不著，痛苦地表示這是人生最糟糕的一晚，也體會到在沒有任何裝備工具的情況下，野外求生比想像中辛苦。

搭檔合作也考驗挑戰者的溝通與社會能力，派崔習慣單打獨鬥，莫莉則是自行其是，他們對於紮營地點、覓食都有不同看法，這一對糟糕的搭擋時常吵得不可開交，他們能順利撐過21天，或是撕破臉中途放棄呢？《原始生活21天》明（14日）起，每周五晚間9點首播，感受來自大自然最原始的挑戰。