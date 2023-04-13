國際影星白靈4月來台拍攝恐怖電影《蝴蝶大廈》，日前甫殺青，自帶話題的她，稱自己不是一個尋找永恆的人，對於交友保持開放態度，只要單身，無論小鮮肉、大明星都歡迎來約會，像她9日去籃球場看「魔獸」霍華德，隔天霍華德就約她出去吃晚餐，兩人一起吃燒烤、看電影，她形容霍華德非常聰明又紳士，也穿得很帥。

白靈自覺跟霍華德好像冥冥之中認識了很久，兩人度過了美好的時光，白靈說：「是他來邀請我的，問我喜歡什麼，我說我喜歡驚喜，他就安排了。」一夜浪漫後晚上是否有回到自己的房間？她笑說：「這就是我自己的浪漫私事了！」白靈的情史超級豐富，曾跟新好男孩成員Nick Carter交往，也被得過奧斯卡的金獎演員以及世界知名搖滾歌手追求過，甚至曾跟2位待過NBA湖人隊的球星約會。

性感又具話題的白靈，每次來台都颳起旋風。（陳俊攝）

白靈有個傲人紀錄，她是第一位登上成人雜誌《PLAYBOY》封面的華人女星，她回憶在拍封面之前，她剛好被台灣媒體登出一張用她頭合成的裸照，被父母罵說千萬不能拍裸露照片，沒想到不久便收到《PLAYBOY》總裁的邀約，她一開始拒絕，但對方不論價碼、風格都願意配合她，最終讓她跨出這一步。

白靈說《PLAYBOY》的總裁是個文人，縱使身邊都是火辣美女，卻都被視為藝術品，總裁的辦公室牆上，滿滿都是瑪麗蓮夢露的裸照，「進去你連穿衣服都覺得骯髒，當時我想我是一個亞洲來的，我到底哪裡性感？」開拍前她梳化了足足兩小時，只因為心理過不了那關，故意拖延時間。

後來白靈突破心魔放開拍，甚至請工作人員把空調調熱，「我為了讓乳頭堅挺，就請他們開空調，冷了會縮著，熱才會熱情、才會性感。」最後花了長達7天的拍攝才交出絕美成品，她一度想把雜誌帶回家給家人看，但至今仍壓在櫃子的最底下。

白靈自由奔放的靈魂，與她的前世有關，她能看到自己的前世，有一世是花豹，具有十足獸性，更有一世是貴為宇宙間的「魅力女神」，身上有女性最美的氣息並總是能吸引男人，「但女人跟男人本來就是彼此的一部分，並不是壞事。」

演員這條路，白靈不是第一而是唯一，曾有好萊塢頂級表演老師對她說：「梅莉史翠普是最好的，但白靈是最原始自然的。」白靈則形容：「其實我已經不是白靈了，我是一種磁場、宇宙的訊息，白靈已經不存在了，等於是一種載體。」表演彷彿已成天命驅使。接下來白靈要當導演，自導自演新片《我和衛生紙的隔離戀情》，現正在行銷募資階段。