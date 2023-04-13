俄羅斯因入侵烏克蘭遭到國際制裁，美國禁止晶片大廠的產品銷售到俄羅斯，但根據日媒調查，俄羅斯侵烏後，仍取得數億美元美製晶片，很大部分是經由香港以及中國的小型貿易商。

日經亞洲由印度研究公司Export Genius取得俄羅斯海關資料，去年2月24日至12月31日的進口紀錄顯示，期間有3292項價值至少10萬美元的相關進口交易，其中多達2358項標示為英特爾、超微以及德儀等美國晶片業者的產品，這些美製品總交易金額至少達7.4億美元。

進一步分析這2358項交易，其中1774項是由香港或中國商家供貨，比率超過7成，而且很多是中小型公司，上述交易的金額合計約5.7億美元；對比2021年同期，共230筆美國晶片從香港和中國出口至俄羅斯，當時交易金額僅5100萬美元，等同交易金額成長了10倍。

報導提到，出口美製晶片到俄羅斯的中港公司，有些是在俄羅斯侵烏後才設立，像是香港啊咕信息技術公司去年4月才成立，其出口每顆價值逾1萬美元的英特爾晶片至俄羅斯。