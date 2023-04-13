宏達電持續深耕VR沉浸體驗，並發布全球最豐富完整的開放元宇宙VIVERSE，創造讓人們可在其中進行交流、遊玩、學習的新世界。VIVERSE持續建構內容生態系藍圖，自發表以來積極布局5G電信、數位資產、金融、現代及傳統藝術領域，與政府機構、企業夥伴及創作者跨界合作打造VIVERSE元宇宙世界，並將觸角延伸至內容IP，為消費者帶來更多元有趣的元宇宙及內容體驗。《小鳥之翼》作為 VIVERSE與萬代南夢宮影業共同打造的原創IP，除了正在熱播中的第二季動畫，各項系列作發行計畫也即將開展。

原創動畫《小鳥之翼》官方製作團隊日前與VIVERSE共同揭開系列作未來發行計畫。Switch遊戲《BIRDIE WING -Golf Girls' Story-》現正於Nintendo eShop開放預購，以此為起點，萬代南夢宮影業與VIVERSE也將合作推出手遊及VR遊戲。除此之外，全新 BIRDIE WING元宇宙空間也即將在VIVERSE上線，展出第二季原創動畫內容。

VIVERSE是一個開放的、以使用者為中心的元宇宙空間，緊密連結擁有不同生活方式的人們與這個無邊無際的虛擬世界。致力於使所有人都能在一個安全的環境中探索、工作和娛樂。每一次體驗都是獨一無二的，更沒有個人交易和資料安全疑慮。VIVERSE為個人、創作者、企業和開發者提供一系列的工具和服務，在這個沉浸式的空間進行創作和探索。