63歲的資深玉女歌手銀霞曾唱紅《蘭花草》、《你那好冷的小手》等歌曲，還有個影后姊姊甄珍，淡出演藝圈數十年，熱愛分享生活的她依舊活躍的網路，積極與歌迷互動，豈料她今(13)日深夜突然悲痛表示：「身心虛弱時親人不在旁扶持真悲泣！」，令粉絲們相當擔心。

據了解，銀霞有癌症病史，去年因為身體又出狀況，甄珍幫她介紹醫生卻莫名失聯，最後銀霞只好獨自進手術房，去年11月在臉書傾訴：「12周沒接到姊姊電話，這些日子我一人受盡煎熬。」

其實，銀霞就連今年農曆年的年夜飯都一個人吃，內心充滿著眼淚，而她深夜突然發聲，稱自己「身心虛弱」，許多粉絲紛紛鼓勵她，「我們都很關注妳 妳並不孤單。」、「姐姐加油喔！大家都關心你妳不孤單喔！」、「天無絕人之路！勇敢的走出來！這麼多好朋友！你還不放心嗎？」、「我們都在，大家都在！陪著你、心疼著你、掛心你！」、「來給妳打氣～我們關心妳、要好好的吃飯、睡覺、活動」

事實上，74歲影后甄珍和愛子章立衡去年赴北京處理私人事務後，長達數個月時間音訊全無，就連親妹銀霞都焦急發文尋找母子倆下落，去年11月初甄珍突然在臉書發文談及跟蹤騷擾防制法後，便又再次銷聲匿跡，未料，稍早無預警在臉書發文，表示要賣掉台北的房子，立刻引起網友熱議。