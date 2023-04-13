習近平廣州考察調研 參訪多家製造業企業 10:002023/04/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共總書記習近平12日在廣州持續考察調研，並參訪多家製造業企業。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視報導，中共總書記習近平12日在廣東省廣州市先後考察了樂金顯示廣州製造基地、廣汽埃安新能源汽車公司，了解當地推進高水準對外開放、推動製造業高品質發展，以及企業推進科技創新、打造自主品牌等情況，並與企業代表、科研人員、一線職工等交流。 習近平赴廣東考察三大考量 央視：宣示堅定不移深化改革開放 馬克宏訪廣州中山大學 大秀中文贏得滿堂彩 習近平廣東考察 李干傑陪同料已接掌「這項要職」 #習近平 #廣州 #製造業 #考察 #調研 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬克宏今訪廣州中山大學 背後牽起一段中法教育交流史 11:552023/04/07 兩岸 馬克宏對台「更坦率發言」遭刪除 要「歐洲人醒來」 14:362023/04/10 國際 雲林將建美術館、大排 張麗善飛法荷考察9天 14:332023/04/12 政治 習近平視察南部戰區海軍 要求發展新型作戰力量手段 19:182023/04/12 兩岸 陸多省細化領導調研要求 河北省級下基層不少於2個月 16:282023/04/08 兩岸 習近平款待馬克宏 凸顯北京拉攏法反制美 07:512023/04/08 國際 傳習近平現身廣東湛江 預料將視察南海艦隊 11:282023/04/11 兩岸 習近平致金正恩口信 強調促進中朝關係 14:512023/04/08 國際 無薪假大減近6千人 製造業、旅行社都減少 17:322023/04/10 生活 中美局勢緊張 白宮： 拜登盼適當時機再熱線習近平 10:422023/04/11 兩岸 馬克宏挨轟「出賣」台灣 法駐美外交官狂發文反擊了 13:502023/04/11 國際 巴西總統魯拉啟程赴中國 將與習近平會面 06:462023/04/12 國際 歐盟主席訪中 向習近平提台海和平「具至高重要性」 05:302023/04/07 國際 影》「馬」習2會相約嶺南園林 廣州松園有多美 16:282023/04/08 政治 馬克宏：歐洲要減少對美依賴 避免陷入美中在台灣問題的對抗 23:372023/04/09 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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