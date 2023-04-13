據大陸央視報導，中共總書記習近平12日在廣東省廣州市先後考察了樂金顯示廣州製造基地、廣汽埃安新能源汽車公司，了解當地推進高水準對外開放、推動製造業高品質發展，以及企業推進科技創新、打造自主品牌等情況，並與企業代表、科研人員、一線職工等交流。