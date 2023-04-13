林姓男子因愛慕的豆漿店女員工，狂發簡訊「今天眼睛很大」、「想您」等，並傳送愛心貼圖給她，她向警方報案後，市政府認定林成立性騷擾案件，他不服提告，台北高等行政法院認為市府處分沒有違誤，判他敗訴，可上訴。

被害人2021年日向警方提出性騷擾申訴，主張她在豆漿店工作，林男是該店常客，用餐時常盯著她，並在其上班途中等候，且於2019年8月14日至2020年8月14日期間，常傳送簡訊文字與貼圖騷擾她，她曾當面告知請林男別再傳簡訊騷擾，但他仍持續傳送。

這些簡訊文字包括「想多看您、多聊聊，您有空再聯絡。」、「找個有空時段，想看您久一點！」、「雨下得很大，辛苦你了……想您！」、「今天眼睛很大、很漂亮！」、「想約您出去」及愛心貼圖等。

市政府認為林男的簡訊內容不僅以文字表達追求意思，更有傳送男女嘟嘴作勢親吻、中間含有愛心之貼圖，甚至連續5至6日之頻率傳送愛心貼圖，依常情判斷，簡訊之文字、愛心貼圖，實已含有追求意味，而應屬與性或性別有關行為，認定性騷擾事件成立。

林男不服提告，台北高等行政法院認為，林男傳送簡訊之次數甚多、期間長達約1年，雙方當事人之關係僅為單純店員與顧客關係，並非熟識，市府判斷認定林所為已使女店員感受被冒犯及不舒服，屬性騷擾之行為，認事用法並無違誤，判決駁回林的訴訟。