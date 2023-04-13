天氣逐漸轉熱，讓人外出就想來杯手搖飲，葡萄柚是常被拿來加進飲料的水果，醫師指出，葡萄柚含有許多營養素，除了保養皮膚還有助於身體健康；不過要注意服用某些藥物可能會影響藥效。

婦產科醫師張瑜芹在臉書發文指出，小時候常聽說葡萄柚吃了皮膚會變漂亮，長大才知道葡萄柚含有許多營養素，有助於身體健康。葡萄柚含有豐富的維生素C，幫助增強免疫力，抵抗疾病；類黃酮可以降低膽固醇，保護心臟健康。

葡萄柚也含有檸檬酸，可以降低尿液中的鈣含量，預防腎結石；還含有豐富的抗氧化物質，有助於抗衰老及預防癌症。此外，葡萄柚高營養、低熱量，又能消暑。不過張瑜芹提醒，葡萄柚在服用某些藥物時可能會影響藥效，建議先詢問醫師較安全。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓指出，吃藥1小時左右應避免吃葡萄柚或柚子，包括果肉及果汁，葡萄柚及柚子含有抑制肝臟代謝酵素的成分，可能導致肝臟無法代謝藥物，堆積在體內造成中毒，發生嚴重副作用，不可不慎。