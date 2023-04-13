緬甸當地時間13日8時08分（北京時間9時08分），中緬鐵路從萬象站始發並開往昆明南站的首趟國際旅客列車D888車次發車，啟動中緬鐵路的萬象站、昆明南站雙向對開的國際旅客列車安排，未來萬象至昆明之間可實現搭乘火車當日通達。

據大陸央視報導，從萬象開往昆明南站的D888次國際旅客列車由中國企業製造，緬甸將其命名為「瀾滄號」，車身塗裝為紅藍白，代表緬甸國旗的三種顏色。列車共有9節車廂，定員720人，根據旅客量分為跨境車廂和非跨境車廂。在國際旅客列車開通前，「瀾滄號」曾服務於緬甸境內旅客運輸。

此班國際旅客列車在緬甸境內有4個停靠點，分別為首都萬象、著名旅遊城市萬榮、瑯勃拉邦和靠近邊境的磨丁。D888次列車上的跨境旅客將在磨丁下車，並在磨丁和雲南磨憨兩地通關。

而列車開通之日，正值緬甸、雲南等地的潑水節，緬甸鐵道部門表示，在緬甸最重要的節慶期間，中緬鐵路國際旅客列車開通，將給緬甸旅遊文化發展帶來新的機遇。