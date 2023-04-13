許多人一感覺胃部不舒服，就吃胃藥止痛，但小心這樣做會增加胃癌風險。一名50歲女子吃不下以為是因胃食道逆流導致，就自行到藥局買胃藥，但仍無法緩解疼痛，經胃鏡檢查確診為「瀰漫性胃癌」。醫師表示，有研究指出，長期吃胃藥會導致胃癌，因此民眾別把胃藥當保養品吃，若胃部不適，應就醫查出真正病因。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《下班經濟學》表示，由於胃癌的症狀與胃潰瘍、胃食道逆流等疾病相似，例如腹脹、消化不良、胃灼熱感等，但若發現吞嚥困難、體重減輕就要小心了。

他說明，因為胃食道逆流等胃部疾病，雖然會有消化不良、腹脹等症狀，但不會出現「尚未進食前就吃不下」的問題，胃癌常因胃中已出現腫瘤，導致人沒食慾、無法吞嚥進食。

他並表示，胃藥也是導致胃癌的一項重要因子，一項回溯性觀察研究發現，常使用胃藥「質子幫浦抑制劑」來緩解胃部不舒服的人，得到胃癌的機率多2倍，研究人員認為，長期吃胃藥，會抑制胃酸分泌，改變胃的生態，導致壞菌增加，進而增加胃癌風險；但也有另一派認為，這現象可能與胃藥無關，而是服藥者本身胃功能就不佳。

他表示，為了避免吃胃藥增加罹癌風險，民眾若胃部不舒服，應遵從醫師指示服用胃藥，而非當成保養品持續服用，「這樣反而傷害胃功能，是錯誤的行為。」