麗寶福容大飯店「精緻家庭房」雙人住宿，一晚含早餐2客只要6000元。(麗寶樂園提供)

飯店休閒活動豐富，享受愜意的親子旅行。(麗寶樂園提供)

麗寶福容大飯店田園咖啡廳推出全新義式饗宴，饕客必吃「主廚嚴選爐烤香料肋眼牛排」。(麗寶樂園提供)

全民普發6000元的登記入帳2.0上線，卻還沒想好怎麼花？麗寶樂園渡假區2家飯店祭出好康，三種房型任選都只要6000元，最低下殺3.6折、現省超過萬元。麗寶樂園強調，福容大飯店田園咖啡廳Buffet還推出全新義式料理，趕快把握好康小確幸來場滿足渡假饗宴。

麗寶樂園指出，即日起至4月底於麗寶福容大飯店官網，指定日期下訂入住以下房型都只要6000元，包括原價1萬6500元的麗寶賽車主題旅店「超能客房」可選擇入住三天兩夜或一次兩間房；想要搭配樂園門票可選擇「傳奇客房」雙人住宿一晚含早餐，加人加價不收費，加碼再送探索世界與熊大的麗寶小鎮門票，讓一家四口出遊一次搞定！

麗寶福容大飯店「精緻家庭房」雙人住宿一晚含早餐2客，加人加價不收費，加碼送600元餐飲抵用券，原價1萬4680元，現在也只要6000元就能入住！飯店還有休閒活動，春季推出限定的手做日式糰子、花季夜燈DIY，還有兒童睡前故事等滿滿活動，讓親子旅遊更豐富。

麗寶福容大飯店內的田園咖啡廳Buffet，即日起推出義大利美食饗宴的全新菜色，首選必吃「主廚嚴選爐烤香料肋眼牛排」選用肉質甜美多汁的肋眼，加上迷迭香、百里香等配料慢火烤至全熟，再塗上九層塔、巴西里、奶油及麵包粉調製的香料，讓饕客一次享受視覺及味覺的雙重饗宴。

麗寶樂園強調，本次方案僅適用於4月份住房，但也因價格超殺，一推出後詢問度相當高，趕快趁著普發6000元小確幸，幫全家大小規劃一場吃、喝、玩、樂、購物一次全滿足的國內小旅行。