高端疫苗上周爆出炒股爭議，食藥署審議會委員劉滄梧之妻，在緊急使用授權消息公布前購入20張股票，數日後售出，獲利15萬1000元。資深媒體人周玉蔻今指出，就算委員想和太太分享研究結果，也應告訴太太不准買股票，此事很嚴重，委員應該發聲明譴責。

《新聞放鞭炮》今專訪ACIP小組召集人李秉穎，提及高端炒股爭議時，周玉蔻表示，2000股就是2張，她質疑檢察官是不是抓小放大，要不就是找毛病。李秉穎回應，如果真的要炒，應該沒人會炒那麼少，不過他聽說調查過程是六親不認的，會把手機、電腦都拿走，怎麼會調查不出來？

李秉穎說，檢察官壓力很大，受到很多政治壓力，為什麼要放大？這對他們沒有好處，如真的放大，對自己的未來會是個危機，一旦被抓到，這一生就完蛋了。周玉蔻質疑「只抓到這種小小的」、「不小心有2000股就變成你們的老鼠屎」，李秉穎則緩頰「別人本來就沒有啊」、「那是私人行為」。

針對此事，周玉蔻認為，所有的委員都應該發聲明譴責，就算是100股也不行。不能原諒的是，就算該委員想和太太分享研究結果，也應該告訴太太不准買股票、不准怎麼樣。她感慨地說，「唉，台灣學者丟臉的滿街都是，幸好李醫師不是學者」。

周玉蔻進一步批評，「政府聘的學者裡面壞蛋更多，呆頭鵝、蛋頭鵝一大堆！」，李秉穎緩頰說「各行各業都有壞蛋」，周則回應「學者特多啦，因為學者的名譽高，打著學者的招牌了不起，每個政府都要請他們」。

對於高端團結實驗的進度，周玉蔻也批評高端不去要求世界衛生組織（WHO），讓此事石沈大海，「這像話嗎？」。李秉穎則說，這是因為高端簽署了不平等條約，無法過問。周玉蔻認為，高端如今的形象不佳，公信力要重新檢討，過去她收過一些關於總經理陳燦堅的黑函，她認為陳的爭議很高，她個人對他沒信心。陳燦堅非生技背景，而是搞建築的，不管怎麼樣，周玉蔻認為高端要給自己、股東和台灣的防疫一個說法。