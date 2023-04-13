48歲奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）是超強實力派演員，不論是《神鬼戰士》陰險殘暴的皇帝、《世紀教主》歇斯底里的教主、《雲端情人》孤單又情感豐富的都市男、《小丑》走火入魔笑到讓人發毛的大反派，各種性格的人物都能完全消化，善於詮釋身心受創的角色，這次在恐怖喜劇片《寶可噩夢》再攀演技新巔「瘋」，演出容易焦慮並偏執的中年魯男「阿寶」，在《宿怨》、《仲夏魘》鬼才導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）精心佈置的瘋狂世界頻臨崩潰、衰事連連。

片中，瓦昆菲尼克斯飾演的「阿寶」不僅自小飽受母親情勒及控制，生活在危險充斥、治安堪憂的公寓中，更在前往探望母親的路上遭遇一連串的意外，種種災難宛若置身夢魘，身心飽受摧殘。導演也對於瓦昆菲尼克斯的敬業感到讚嘆：「他自己完成了大部份的特技動作，衝破玻璃門、從閣樓跌落、在浴缸中激烈地打鬥一整天」而浴室的橋段也讓這位奧斯卡影帝突破從影最大尺度，與對手演員水裡搏鬥完後，不計形象在大街上裸體狂奔，同時還要閃躲許多威脅生命的可怕人事物。

不僅如此，影帝所飾演的阿寶同時還是全世界最「魯」的男人，因家族神秘的遺傳讓他不敢與女性有過多接觸，榮登「大魔導師」，最終謎底仍等著他回家揭曉。曾與瓦昆合作過《愛情失控點》的帕可兒波茜（Parker Posey），這回飾演男主角的初戀情人，2人不僅有精彩的「破處」床戲，甚至要聆聽瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）歌曲助「性」。為了塑造阿寶一角，瓦昆吃肥、頭頂稀疏毛髮、收斂銳利的眼神，成功的變身路人阿伯，讓帕可兒嘖嘖稱奇：「我看到一個男人走過來，最初我以為是清潔人員，但他看起來既悲傷又陰森，嚇得我失聲尖叫，接著我就大笑出來，因為竟然是瓦昆。」

瓦昆菲尼克斯（右）和導演亞瑞阿斯特出席《寶可噩夢》洛杉磯首映會。（台北双喜電影提供）

獨立電影製作公司A24發行過許多膾炙人口的《媽的多重宇宙》、《我的鯨魚老爸》、《夢想之地》等電影，題材多元豐富創意，每次總能引起話題，也被譽為「金獎製造機」。這次3度合作亞瑞阿斯特，《寶可噩夢》開拍前就大受死忠粉絲期待，它也是A24目前最大、最貴的電影投資，預算近5000萬美金（大約15億台幣）。劇情驚悚又荒誕，每個細節都藏有另一個細節，導演亞瑞阿斯特希望觀眾能藉由瓦昆所飾演的阿寶去經歷另一個人的人生，讓大家體會當個「魯蛇」的感覺。日前在紐約跟洛杉磯首映，《蝙蝠俠》羅伯派汀森、「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉等人都到場支持，瓦昆菲尼克斯也在《小丑2》拍攝結束後亮相出席，場面十分熱鬧。

《寶可噩夢》將於4月21日台灣與美國同步上映。