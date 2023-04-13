據中新網報導，聯合國先前曾發佈預測報告，2023年印度的人口數量將超過中國、成為全球人口最多的國家。美聯社也引述人口學家預測指出，印度人口數量超過中國的具體時間，將大概落在4月中旬左右。

聯合國《世界人口展望2022》報告顯示，全球人口在2022年11月達到80億。中國和印度都有超過14億人口，合計有超過1／3人口在印度和中國。報告更顯示，印度的人口數未來還將繼續增加，2050年或將達到約16.7億人、2064年達到人口高峰。

美聯社指出，在過去30年裡，印度的生育率高、嬰兒死亡率有所下降，人口呈年輕化特點，數據顯示印度人口的年齡中位數為28歲，超過40％的印度人年齡在25歲以下。

雖然印度人口持續增加，並將成為全球人口第一大國，但全球人口的增速也正在放緩。世界人口在1962至1965年期間的增長率為每年2.1％，此後增速急劇下降，2020年不到1％。到2050年，全球人口年增長率可能會下降到0.5％左右。