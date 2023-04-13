NBA附加賽今（13）日進行9、10名之爭，暴龍坐鎮主場迎戰擁有鋒線雙星的公牛，上半場「楓葉大軍」建立雙位數領先，不料遭到公牛蠶食鯨吞，靠著當家得分手拉文（Zach LaVine）下半場狂拿30分、整場39分進帳，率公牛克服最多落後19分差距，以109比105強勢逆轉暴龍，公牛將與熱火爭取東區最後一個季後賽席位。

這場輸了就回家的關鍵戰役，暴龍首節攻勢兇猛，主控范維利特（Fred VanVleet）單節拿下11分，公牛方面由作客老東家的迪羅薩（DeMar DeRozan）貢獻6分苦撐著，首節以28比23暫時領先，公牛拉文上半場神隱，只攻下9分，席亞卡（Pascal Siakam）半場以20分、5籃板及3助攻領跑全隊，范維利特（Fred VanVleet）也繳出14分，包含半場結束前的一記壓哨三分球，公牛全隊則只有迪羅薩突破雙位數得分，暴龍半場結束以58比47取得領先。

下半場開打，暴龍持續擴大領先，公牛歷經長達3分鐘未能攻下分數，暴龍順勢拉出19分領先，不過拉文此時終於醒了，連投帶切單節砍下17分，公牛三節打完72比81落後，末節拉文持續帶隊，公牛靠著卡魯索（Alex Caruso）的三分球，將比數改寫為93比93，兩隊在最後5分鐘進入焦土戰，最後17.9秒拉文兩罰全進取得107比104領先，隨後席亞卡獲得三罰機會，但他只命中1球，無法上演昨天灰狼康利（Mike Conley）三罰全進的劇本。

公牛再次取得2罰並全數命中後，將比數拉開4分差，范維利特三分球投丟，正式宣告暴龍賽季結束，公牛拉文飆出全場最高39分外帶6籃板，迪羅薩拿下23分、7籃板及2火鍋，暴龍方面，無緣扮演英雄的席亞卡進帳32分、9籃板，范維利特26分、12籃板及8助攻。獲勝的公牛將與熱火爭取東區第8種子，勝者首輪將碰頭公鹿。