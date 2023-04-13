節能減碳帶旺綠能大商機，連帶儲能市場也進入高成長期，目前全球儲能市場大陸及美國建置需求最為強勁，預計2030年大陸及美國占整體儲能市場比重將達75%，台灣今年儲能市場規模可望達200億元，預估2030年可成長至2000億元，龐大商機吸引Tesla等大廠積極搶進。

健和興近幾年產品重心放在綠能儲能等電工、電力及車用端子連接器，由於儲能系統包含BMS(電池管理系統)、EMS(能源管理系統)及PCS(功率調節系統)都需搭配選用不同中小型各類連接器應用於微電系統中，而中壓變壓器電力轉換配電盤中大型10 AWG至400 AWG的傳統圓盤(RNB)）方盤(SQNB)適用於傳統電力電工端子，健和興標準BMC電池模組連接器系列已成功搭配大型儲能設備客戶，並提供客製化服務。

日前外媒報導，特斯拉儲能超級工廠簽約儀式9日在上海舉行，預計今年第3季開工，2024年第2季投產，這座工廠規畫生產超大型商用儲能電池(Megapack)，初期規畫年產商用儲能電池1萬台、儲能規模近40GWh，產品將在全球銷售，Tesla欲在儲能市場大展身手，亦讓供應商業績跟著水漲船高。

目前健和興儲能客戶包括大陸前三大儲能系統商，以及大陸、歐洲及美國基礎設備商、太陽能/風能供應商，近日市場傳聞，健和興因與Tesla合作已久，為Tesla充電槍供應商，在儲能部分，亦已成為Tesla儲能系統供應商，提供Tesla儲能系統相關端子及線束，可望順利搭上Tesla儲能產品高成長列車。

受惠各國基礎建設及智慧電網建置，目前綠能/儲能產品占健和興營收比重已達70%，與電動車相關車用產品成為健和興未來營運成長兩大推手。

健和興第1季合併營收為10.58億元，隨著大陸及歐美儲能市場需求增溫及電動車充電槍產品出貨逐步放量，健和興表示，營運谷底已過，第2季營運有望季增年增，營運成長可期。