板橋的江翠蝴蝶公園，看似僅是一座親水公園，但很多民眾不知道，它實際上卻是新北市最大的地面下污水處理設施，每天可處理約11萬人次生活污水量，處理流程中不用添加任何藥劑，維護簡單，又結合水、生態、環保及景觀等元素，形塑一個自然美麗的地景，可說是「一兼二顧」。

浮洲藝術公園羊咩咩的家小朋友開心餵羊。圖/新北市政府提供

寓教於樂導覽過程中小朋友仔細聆聽導覽人員解說並親自體驗操作手機顯微鏡的樂趣。圖/新北市政府提供

新北市水利局指出，板橋的江翠蝴蝶公園(舊名：江翠礫間水岸公園)，是一座結合地下化礫間淨水設施，及地上造景與綠美化主題式遊憩公園，也是新北市最大的地面下污水處理設施，設計處理水量達2萬8500CMD，相當於每天可處理約11萬人次生活污水量。

新北水利局長宋德仁說，礫間淨水是一種接近自然水質淨化的工法，包含兩元素，「礫石」及「氧氣」，利用礫石在「有氧」狀態下，表面生長之「生物膜」，將水中有機物等污染物當做生長所需「食物」，以達到去除水中污染物及淨化水質目的，也因是一種接近自然的淨水方式，所以只能處理生活污水，無法處理工業廢水。

江翠礫間水岸公園位處新店溪，面積約6.5公頃，地面上是親水遊憩公園，除了有廣闊的綠地草皮外，公園內還有放置一隻毛毛蟲造景裝置藝術，下方是江翠礫間地下廊道，走入廊道內，透過玻璃觀景窗可以看到礫石淨化污水的過程，若要更進一步了解這些神秘魔法石的功能，不妨預約專人解說，藉由「手機顯微鏡」及「手機微距儀」設備，能清楚看到這些長在小石頭上的生物膜如何分解水中污染物，如何改善河川水體品質，達到寓教於樂目標。

水利局表示，江翠礫間廊道開放時間，每日上午9點至下午5點，地點位於新店溪左岸華翠橋下河濱綠地，來到此處，除了參訪礫間外，不妨到附近自行車租借站騎乘自行車，沿河濱自行車道新店溪上游有恐龍園區(華中橋下)、綠寶石寵物公園至陽光運動公園，往北經華江碼頭及華江橋，可往大漢溪上游至新月橋、浮洲遊戲場及浮洲橋下羊咩咩的家可餵羊等景點；跨過大漢溪，通過新北大橋自行車牽引道更可至新北大都會公園，都是好玩好拍，非常適合親子遊。

為了讓市民輕鬆認識礫間處理工法及江翠礫間水岸公園周邊環境與設施，水利局與Google Maps合作，在2019年首創江翠礫間水岸公園虛擬(AR)導覽服務，只要點選連結（ https://walkinto.in/tour/WkfBPBeVrSbyezrPrlESB ）就能線上體驗實景互動，歡迎市民朋友多加利用；另外也歡迎各機關團體前來預約導覽參觀或研習，預約導覽資訊： https://www.wrs.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=b7fc60457a0ec35a

，或請洽新北市政府水利局污水設施科02-89232300分機1113王小姐。