指標軍工股漢翔（2634）持續往上拉升，帶動航太軍工概念股齊步上揚台股早盤指數在盤下震盪，大型權值電子股走勢疲弱，呈個股表現。

美國勞工統計局公布3月CPI年增率由6.0％，降至5.0％，降溫程度大於市場預期5.1％，美國3 月份CPI雖低於預期，然仍高於聯準會（Fed）2％的目標。

Fed釋出3月會議紀要顯示，官員們一致認為，通膨仍然過高，而且銀行危機，提高經濟的不確定性。

據CME利率期貨市場顯示，在CPI數據公布後，投資人認為，Fed在5月會議升1碼機率升至70％。美股劇烈震盪，四大指數收盤全數下跌。

統一投顧指出，Fed 5月預期升息機率攀升至7成，而銀行危機仍未解除，提高經濟的不確定性。產業面方面，Google計劃整合人工智慧（AI），生成式AI題材不斷，加上三星減產，有助記憶體買盤增溫，科技股預期買盤延續。

台股技術面多頭架構不變，有機會挑戰萬六關卡，持續推薦趨勢題材族群，如AI及高速運算、伺服器代工、DDR5 記憶體、新能源概念、車電相關、軍工、餐飲及高股息殖利率概念股。