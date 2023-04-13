新竹城隍廟有許多著名小吃，其中一間百年老店「翁記滷肉飯」被稱之為「神之雞湯」，每天只在凌晨4點到7點營業3小時，吸引不少饕客朝聖。不過，今天有網友分享，經過店面發現設備全清空了，詢問對面的小吃攤，對方表示翁記滷肉飯永久停業，引起網友們討論。

一名網友今在臉書社團《新竹爆料公社》上分享，位在新竹城隍廟附近的「翁記滷肉飯」，被網友稱之為「神之雞湯」，沒想到今天經過卻發現店裡面的設備清空，桌椅也都放到一旁堆得整整齊齊，詢問對面賣骨仔肉的阿姨，對方表示「（翁記）永久停業！」

貼文曝光不到1小時就吸引千人討論狂讚，「為何？生意不是很好嗎」、「這家也倒了嗎？都是回憶」、「又一家時代的眼淚」、「鬼混到天亮要喝的湯」、「永遠吃不到了」、「好多人的回憶」、「新竹城隍廟滷肉飯傳奇要失傳了」。

不過也有網友坦言，這家真的吃回憶的，近幾年去吃有覺得味道不一樣了，而且同一間店在牛埔有開分店，大家還是可以吃到。