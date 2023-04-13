影帝梁朝偉今年2月驚喜來台參加《悲情城市》4K數位修復版首映會，之後他在紀錄片節目《人生半山腰》表示自己平時喜歡一人到日本滑雪，可見其獨來獨往的個性。今(13日)港媒報導，有網友在機場偶遇梁朝偉，可見從無PS照看來，他本人依舊帥氣自帶光芒，雖然打扮樸素仍藏不住星味，網友更發現兩細節，大讚他是「真正的巨星」。

近年因疫情解封，不少明星都現身台灣，2月梁朝偉睽違10年再度現身台北，親自力挺過去主演的國片《悲情城市》4K數位修復版首映會，並與過去的合作班底高捷、陳淑芳，以及編劇朱天文、攝影陳懷恩、剪輯廖慶松、音效杜篤之重聚，活動結束後，高捷更帶梁朝偉去吃宵夜，可見大明星私下親民一面。

網友捕獲梁朝偉現身機場。（圖／翻攝自thisismingfeng微博；翻攝自小紅書）

高捷當時發文說：「這是我和偉仔拍完《海上花》至今才又再相聚，雖然幾10年沒見，情感依舊，吃喝聊到半夜」，梁朝偉也留下聯絡方式，邀約高捷若去日本可以找他一起騎車，梁朝偉更透露在當地「有很多台腳踏車」，而先前在《人生半山腰》中，梁朝偉則表示，自己雖然常去日本，但不打算學日語，因若遇到有人攀談，他也能因為不懂日文為理由隨便回個幾句就好，想享受當一般人的生活。

據《香港01》報導，最近有網友在香港機場遇到梁朝偉一人辦理登機手續，網友寫下：「那一天在機場偶遇男神，好想衝上去拍照，可是又不好意思去打擾到他，默默的在遠處看著梁朝偉」，網友發現他雖然穿著簡樸，腳上穿的則是日本潮牌的鞋子，可見他穿著品味，且他當天搭的不是頭等艙，是商務艙，引來一票網友誇：「真正的巨星都很低調」。