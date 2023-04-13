大陸自然資源部12日召開新聞發佈會，發佈2022年《中國海平面公報》，顯示2022年大陸沿海海平面高度，較常年（1993年至2011年）高出94公釐，來到為1980年以來最高。也因此影響生態並提升自然災損程度，例如造成海岸帶生態系統擠壓、灘塗損失、影響沿海地下淡水資源與加劇風暴潮，給廣東、浙江和山東等沿海帶來較重影響。

據中新網引述該《公報》顯示，在全球氣候變暖背景下，大陸沿海氣溫、海溫顯著增高，海平面變化總體呈加速上升趨勢。大陸自然資源部海洋預警監測司司長王華說明，從1980年至2022年，大陸沿海海平面上升速率為每年3.5公釐，但只看過去30年（1993年至2022年）的上升速率為每年4公釐，高於同時段全球平均水準。

其中，2022年更較常年（1993年至2011年）高94公釐、為1980年以來最高。而過去11年大陸沿海海平面也都處於有觀測記錄以來的高位。

王華更指出，2022年由於沿海升高的海平面加劇風暴潮影響程度，給廣東、浙江和山東等沿海帶來較重影響；受高海平面、天文大潮和強降雨等共同作用，浙江和海南等沿海發生複合型濱海洪澇，造成較大經濟損失。

他說，與2021年相比，長江口、錢塘江口和珠江口鹹潮入侵總體加重，江蘇、廣東和海南沿海部分監測岸段海岸侵蝕加劇，遼寧、山東和江蘇沿海部分監測區域海水入侵範圍加大。