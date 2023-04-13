人工智慧聊天機器人ChatGPT夯爆，就連「股神」巴菲特（Warren Buffett）也在比爾蓋茲（Bill Gates）推薦下嘗試，沒想到ChatGPT在短短2秒內就將歌曲「My Way」翻譯成西班牙文，讓巴菲特相當驚喜，直說非常驚人，但話鋒一轉，他也對AI技術持保留態度，不知道是否真的對人類有益處。

綜合外媒報導，巴菲特受訪時透露，比爾蓋茲是在4、5個月前向他介紹ChatGPT，並展示有何功用，巴菲特也親自嘗試用ChatGPT翻譯歌曲，效果讓他相當驚艷，「2秒之後就生成了，有押韻而且非常美妙。」

巴菲特提到，比爾蓋茲曾跟他說，ChatGPT的缺點就是不能講笑話，但是ChatGPT可以告訴你，它讀過的每一本書、每一條法律意見，代表無論你在做什麼事情，ChatGPT能幫你節省的時間令人難以置信。

巴菲特接著說，「雖然不確定先進技術是否有益於人類，但是以ChatGPT展示的能力來說，這是一項非常驚人的技術進步。」巴菲特自認對科技不夠了解，投資標的也沒有以科技股為主，但在2016年大手筆買進蘋果股票，是目前波克夏最大的投資部位，甚至可能是巴菲特最成功的賭注之一。