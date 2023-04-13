近8旬林姓老翁因肺炎與泌尿道感染住院，卻在治療過程中出現明顯認知混亂、日夜顛倒、性情大變等症狀！光田醫院指出，原來老翁曾確診新冠肺炎，康復後出現長新冠後遺症而不自知？院方於肺炎與泌尿道感染獲得控制後，針對長新冠加速失智惡化情況予以治療，老翁逐漸恢復正常作息，配合各項疾病治療並康復出院。

光田醫院指出，78歲歲的林姓老翁是高血壓與糖尿病患者，也曾罹患心臟冠狀動脈與肢體周邊動脈疾病經手術放置支架治療。老翁住院前三週出現開始倦怠無力，逐漸惡化至發燒、呼吸急促與意識昏沉而到急診治療；經診斷為肺炎與泌尿道感染，須住院觀察與藥物治療。

老翁住院接受抗生素治療幾天後，出現明顯認知混亂，變得不認識多年照顧的看護，並且日夜顛倒、分不清白天黑夜，拒絕飲食，脾氣變得暴躁，後來變成整日昏睡。由於這些症候的出現，會診神經內科協助。

光田神經內科醫師王馨範問診時，向老翁兒子們詢問疾病史時得知，老翁退休後心情較低落，最近一年記憶與認知稍有退化但問題不大，活動力還算好，沒想到住院期間出現這麼大變化。王馨範從病歷上判斷查找關鍵的分水嶺，是今年的年初1月時老翁曾確診新冠肺炎。

老翁兒子說，父親確診後，曾住院並接受口服抗新冠藥物治療，之後呼吸道症狀還算順暢；但出院後整個人狀態差很多變得容易疲勞沒元氣，食量也越來越少。「記憶斷片」與「時空錯置」更為明顯，經常忘記剛說過的話，當家人討論過去他熟稔的工作領域，他卻完全聽不懂。

王馨範指出，依據公衛學者分析，台灣罹患新冠肺炎患者中，大約有40萬人可能會得到長新冠。老翁的疾病進程明顯符合長新冠的症狀，且因長新冠加速認知混亂，也就是說老翁原先已開始有輕微失智的跡象，後來確診新冠肺炎康復後，持續著長新冠後遺症，使得認知問題、失智情況惡化加速。

老翁在肺炎與泌尿道感染獲得控制後，神經內科持續治療日間嗜睡與認知混亂，調整藥物針對失智狀態治療；醫療團隊以新一代口服抗凝血藥物治療新冠感染後的高血栓傾向狀態，老翁情況漸漸恢復，與醫師、家人的互動增加，白天不再嗜睡，也可進行復健運動後順利出院。