一段婚姻中，雙方需互相配合並且有良好的溝通關係才能長久，但《小鐵星座》運勢專欄指出，金牛女、雙子女、巨蟹女、處女女、射手女一旦步入婚姻後，容易為了迎合對方而委曲求全，即使受苦受累也願意，繼續和對方生活在一起。

▍金牛女

婚姻對金牛女來說是一種需互相容忍妥協的一種關係，可能是看到身邊很多人都是這樣生活，所以在感情中受苦受累，也從來沒想過要離開對方。她們深怕被人嘲笑，即便被欺負金牛女也能忍受下來，委曲求全的繼續生活在一起。

▍雙子女

結婚前的雙子女是個活潑開朗的人，她們可追求自己想做的事情，沒有任何束縛。而一旦有了家庭後因為很愛對方，所以雙子女願意委曲求全。

▍巨蟹女

巨蟹女個性比較軟弱，她們不敢正面對抗來自婚姻的各種壓迫，無論是身體上的還是精神上，所以當她們被老公欺負時，巨蟹女往往選擇了忍耐，而從沒想過改變現狀，而是一直委屈自己。

▍處女女

處女女非常沒有安全感，一旦她們牢牢抓住對方後，就不會想著要放手。因為她們知道自己沒能力再去重啟一段婚姻。即便在婚姻中帶給她們許多委屈，也願意忍受下來，不想重新開始。

▍射手女

射手女如自己的事業發展不順利，在婚姻中就容易委曲求全，她們沒有很高的收入，且很多時候都需對方提供金錢，所以在不知不覺中家庭地位就變非常低。射手女也不敢要求過多，甚至需看著對方的臉色生活，但她們願意忍氣吞聲。