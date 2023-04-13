地主貼公告表示，連絡道6年前由地主承租給公所，暫時提供大眾通行，但至今公所毫無作為，因此封閉路段催請公所把路打通。（吳建輝攝）

原本7米寬道路被圍起，僅剩下不到一半寬，車輛通過險象環生。（吳建輝攝）

據了解，將土地圍起的是地主的弟弟，且其僅持有土地約4坪，其餘80餘坪都是另名地主。（吳建輝攝）

彰化縣員林市後火車站銜接新生路聯絡道近日突遭封閉，還有疑似地主貼出公告，表示該連絡道6年前由地主承租給公所，暫時提供大眾通行，但至今公所毫無作為，因此封閉路段催請公所把路打通，對此公所表示，因財政有限，將會盡力籌措徵收費用，預估要3000萬元。

彰化縣員林後火車站銜接新生路聯絡道2017年開通，開放人車通行，公所爭取鐵路局同意，自籌經費開闢南北向400米長聯絡道，串聯員林市東西市區，過去步行民眾若要銜接必須走天橋，開車民眾更是要繞一大圈。

員林市公所表示，市公所為方便市民通行，2017年與新生段913、916地號土地所有權人協議，依逐年度申報地價年息百分之5計收租金費用，不過租約從2017年3月至今年2月28日止，租約期滿後多次與地主協商，但地主表明不願續租。

公所說，租約到期後積極與土地所有權人提出調整租金或租期等條件續租，目前新生段913地號地主已同意，但新生段916地號土地地主有多方考量，因此不願續租，不過為保持交通暢通，目前將朝向徵收程序辦理。

公所強調，徵收費用初估約3000萬元，加上開闢計畫與相關程序作業需耗時冗久，仍會持續與地主溝通，在相關流程完成前，先繼續承租給公所，以符合大眾利益。

據了解，將土地圍起的是地主的弟弟，且其僅持有土地約4坪，其餘80餘坪都是另名地主；而家住圍起土地旁的彭姓地主，其蕭姓母親也現身表示，因擔心再拖下去變成既成道路，土地也都是錢買的，希望公所能夠積極處理，才不得不圍起。