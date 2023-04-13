全台水庫蓄水率持續降低，尤其中南部旱象嚴重，民眾關心梅雨季何時報到，氣象局長鄭明典表示，中南半島從昨日開始持續有強烈對流，從衛星雲圖上看呈現紫色一片，但這樣的強對流還不會很快轉移到台灣，他說「梅雨的時間還沒到，要再等等。」

鄭明典今（13）日於個人臉書上傳中南半島的對流圖指出，由於海陸熱容的差異，冬季陸地偏冷容易形成高壓區；夏季陸地偏熱容易形成低壓區，中南半島地形特殊，又在大陸塊和大洋之間，在亞洲季風轉變過程中具有指標意義。

中南半島的昨日開始有強烈對流。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典表示，從昨（12）日下午開始，中南半島上的強烈對流持續不斷，這個時間點和氣後平均近似，從氣候上看，這樣的強對流還不會很快轉移到台灣附近。

不少網友詢問鄭明典梅雨季何時會報到，「梅雨季節前的西南季風建立後，才有利於台灣地區的乾旱解旱」、「梅雨準備暖身」等。但鄭明典說，「梅雨的時間還沒到，還要再等等」。