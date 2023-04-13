「台日（鐵道官員）文化很相像，尚未釐清事故原因時，就急著賠償，互相推託！」由台鐵太魯閣號事故罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」，後天（15日）起將前往日本拜訪2005年日本福知山線事故罹難家屬及學者專家，為期5天；今（13）日召開行前記者會，家屬表示，希望從中獲得更多經驗。

隨同前往交流的「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀表示，會促成此次參訪是因為有日本媒體告訴「太魯閣的眼淚」，日本也曾有過很類似的鐵道事故。2005年4月25日，日本JR福知山線列車出軌，造成包括司機員在內107人死亡、562人受傷，事故原因一直指向駕駛員超速，但罹難者家屬認為JR公司的組織及管理也出了問題，因此和JR公司展開長達10年的溝通，從一開始的對立，到後來協力合作。

陳孟秀表示， 2年來太魯閣號罹難者家屬確實看到一些些改變，但台鐵這個百年老店仍然步履顢頇，因此希望這次赴日學習日本經驗。包括今日記者會首次將「太魯閣的眼淚」打出罹難者家屬全名，也是仿自福知山線罹難者家屬，希望得到社會大眾支持。

罹難者家屬陳鵬年表示，太魯閣事件中，他的女兒跟妹妹是罹難者，父母、兒子和他自己是傷者。「太魯閣的眼淚」的成立，最大目的就是希望事故不要再次重演。兩年來跟台鐵開會，包括懇談會，也深刻體會台鐵的僵化體制和官僚態度，對台鐵未來改革感到憂心。這兩年「太魯閣的眼淚」尋求許多鐵道專家學者，才了解到日本也曾經發生重大死傷。遇到事故，最該做的是具體檢查原因；但台日鐵道官員文化很相似，都是尚未釐清事故原因時，就急著跟家屬談賠償，互相推託。

陳鵬年說，從家屬角度來看，日本鐵道公司也不會輕易承認錯誤，但是他們也努力改善，重新獲得社會大眾認可，很大程度上是家屬努力推動，因此很值得我們去學習；也很希望藉此次交流，帶回一些知識回來。「兩次重大事故如果還沒有辦法換來台鐵改革，不只是罹難者家屬難過悲傷，台灣民眾也無法接受！」

另一位罹難者家屬陳品萱表示，太魯閣號事故中，她的小女兒罹難，大女兒重傷，當時她在花蓮醫院照顧大女兒4個月，期間一直思考，孩子發生這麼大事故，她能做甚麼？這次去日本，希望知道福知山線罹難者家屬是用甚麼樣的心情去度過每一天，以及他們和鐵道公司如何合作，「這都是我期待得到的答案。」

陳孟秀說，此次參訪主要是交通部協助聯繫，這次也會有交通部和台鐵人員同行。5天行程除了拜訪福知山線事故罹難者家屬，以及當時協助福知山線事故的學者，另外也會參訪福知山線事故後蓋的紀念公園「祈禱之森」。