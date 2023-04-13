文資主題派對周活動時間表。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

為慶祝4月18日國際古蹟遺址日，高市文化局接連在15、16日於今年剛修復完成的「台塑起家厝」台塑王氏昆仲公園舉辦「高雄文資主題派對」，除了以高雄工業遺址與原住民考古遺址為題的專題講座、音樂會、市集外，更特別策畫「懷舊理髮廳」與「文資知多少」有獎徵答活動。

文資主題派對15日以「高雄工業遺址日」率先登場，邀請歷史學者王御風從台塑的塑膠工業暢談高雄做為工業城市的華麗轉身；文史工作者陳坤毅以「煙囪、廠房與倉庫」談高雄工業起源與流動的歷史，更邀請高雄傑出團隊對位室內樂團以5、60年代流行樂為題，策畫3重奏草地音樂會。

16日則是「原住民考古遺址日」，背靠著山脈的高雄有著豐富的原住民文化與考古遺址，將以全國唯1的岩雕遺址「萬山考古遺址群」和台灣第16族卡那卡那富族的祖先足跡，策畫2場別開生面且有趣的講座，更邀請到追風少女以萬山古調唱出屬於部落傳唱百年的美麗傳說。

文化局局長王文翠表示，文化資產是時間累積給當代人們的珍貴資產，展示了1座城市的歷史底蘊，透過文資月活動的辦理，期許讓更多市民更加認識我們城市的過去，培育大家對於文化資產保護的意識。文資主題派對的策畫是將新修復完成的文資場域作為當年度文資月的主場館，讓大家可以深度瞭解每個修復的故事與文資建築的美學。

文化局表示，台塑王氏昆仲公園是高雄唯一的工業遺址公園，全區共計有12座歷史建築與1座紀念建築，是複合型的文化資產園區，紀錄了高雄塑膠工業發展的脈絡。園區將「塑膠產業館」、「台塑創辦人紀念特展」、「舊時宿舍體驗區」還有台塑復古特色商店等供民眾參觀，並提供定時導覽。

園區除了有紅色水泥瓦屬於台灣建築上少見的特色，全部由台灣檜木組成的桁架，參觀時濃郁的檜木香氣是極為特別的體驗。園區更在修復時保留了當年的理髮廳，此次文資主題派對特別推出由台塑基金會策畫的「懷舊理髮廳」活動，體驗價100元即可坐在舊時理髮椅上體驗剪髮服務。