法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前結束訪問中國行程後，主張歐洲應維持「戰略自主」，避免捲入台海危機，失言風波持續延燒。馬克宏12日在荷蘭強調，法國對台灣的立場一直以來未曾改變，也就是「支持台海維持現狀」。法國《挑戰》雜誌網站則揭露，在北京舉行環台軍演時，一艘法國護衛艦穿越了台灣海峽。

根據法國《挑戰》（challenges.fr）網站獨家報導，一艘法國護衛艦普拉亞爾（La Prairial）在環台軍演期間，「航行在分隔中國大陸和台灣領土的85公里長國際海域上」。這片水域適用「主權國家之間的航行自由」原則，儘管北京聲稱對台灣海峽擁有主權，對於外國軍艦的穿越愈來愈不滿，甚至到了有計畫、公開試圖阻止的地步。

🇫🇷🇨🇳 La frégate française #Prairial a traversé ce week-end le détroit de Taïwan au beau milieu d’exercices d’encerclements menés par la #Chine autour de l'île rebelle.



Prochaine étape ? Une escale en Corée du Sud puis direction le Japon.https://t.co/0yj3Y8fgAH — OpexNews (@OpexNews) April 11, 2023

報導指出，對於法國外交官和軍方來說，這是馬克宏並未放棄原則的行動證明。馬克宏想讓法國和歐洲的聲音被聽見，那就是既不跟著美國的節奏，也不跟隨中國對台灣的過度反應。

馬克宏12日在荷蘭訪問期間，重申歐洲作為美國盟友，「不表示要成為附庸」。另外他也強調，法國對台灣的立場並未改變，支持台海維持現狀。他表示自己拒絕做出任何「口頭上」升級台海緊張的言論，稱美國總統拜登也持相同立場。