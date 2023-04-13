時報金犢獎國際競賽校園創意分享會，4月10日於復興商工舉辦，現場集結超過240位師生參與，場面盛大熱情。復興商工是全國高職優質化最佳學校，落實技職教育養成，長年來培育眾多美工、設計及藝術相關產業的優秀人才，並多次榮獲金犢獎新銳獎項。此次活動特別邀請電通mb創意顧問詹朝棟進行專題演講，透過他在廣告業界豐富的實踐經驗和深刻的洞察力，分享他對於創作策略的獨到見解，為學生們開啟創意思維大門。

執委會致贈感謝狀予復興商工陳效宗校長(左) 。（圖／時報獎執委會提供）

復興商工陳效宗校長表示，透過此次金犢創意分享會，師生們有機會了解最新的業界資訊及變動。金犢獎的命題重點也提供了許多創意方向，對參賽同學而言，大有裨益。校長亦提到曾參與過金犢獎頒獎典禮，認識到金犢獎不僅是一個收穫榮耀的殿堂，也是院校間交流的絕佳機會，彼此在角逐金犢的同時也是創作路上良好的夥伴，鼓勵學生積極參加創作競賽。

現場學生認真聽講，反應熱烈。（圖／時報獎執委會提供）

詹朝棟老師表示，廣告業界其實非常欣賞復興商工畢業同仁的創意產出，認為在復興商工的專業技術教育薰陶之下，在校學習並提升更多的創意靈感。透過此次的分享會，希望同學不僅要在設計路上精益求精，也要學習思考作品畫面背後的意涵。需將設計與文案完美結合，才能讓作品的傳達更為深遠。

第32屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，目前共計18道命題，包含：永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎──產品類、旺旺集團廣告設計獎──品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify社群平台創意獎、康師傅香爆脆廣告設計獎、立白大師香氛洗衣液廣告創意設計獎、「山海共赴，歡聚一「唐」 唐山城市旅遊形象設計獎」、「大好河山 冰雪之約」 張家口城市旅遊形象設計獎、AORUS電腦主機殼造型設計獎。

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