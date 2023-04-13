民眾上網爆料國立台東大學校內自助餐價格不斐。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

民眾上網爆料國立台東大學校內自助餐價格不斐。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東大學1名女學生上網爆料校內學生餐廳自助餐價格不斐，1份主菜搭4樣配菜、1碗白飯，竟然要價180元，甚至貼出雞腿滴血照片「夾起雞腿就被血滴到」，價錢及食物熟度引發民眾議論。

1名女網友12日在爆料公社揭露台東大學校內的上個月新開幕自助餐「驚人的物價」，透露自助餐開幕第1個月的價格還算合理，結果這兩天突然開始以稱重方式計價，「逢人問就哭說物價很貴，那你不要開好了...」。

台東大學承包業者說明，自今年4月11日開始改變計價模式，但思考不周，未先公告造成質疑表示歉意。

台東大學及相關單位也輔導廠商審慎評估，並且清楚公告計價方式，讓用餐者能夠清楚明瞭。業者於4月12日中午已製作完成餐點的價格標示，希望提供透明的交易價格；此外，考量食材上漲因素，其他菜類的計價方式是以100克為15元。

此外，關於在現場用餐的同學直接反應肉品不熟的問題，業者對於未控制好品質深感抱歉，並當場全額退款。對於外帶仍有類似問題的用餐者，因無法第一時間聯絡，若後續告知業者仍會以全額退款，業者也允諾將在膳食上加強把關。

台東大學自助餐業者自今年3月21日試營運至今3周，在整體大環境物價上漲與菜價波動大的情況下，持續接受校方給予的建議加以調整。對於新進駐校園提供自助餐的服務，業者仍需時間了解校園生態，希望能取得永續經營和服務師生的初衷，也請大家多給鼓勵並支持。