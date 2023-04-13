大陸國新辦13日召開新聞發佈會，由大陸海關總署介紹今年第1季外貿表現，統計前3月進出口總值為9.89兆元（人民幣，下同）、年增率4.8％，其中出口5.65兆元、年增8.4％；進口4.24兆元、年增0.2％。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良指出，進出口增速逐月提升，今年1月受春節假期影響，進出口下降7％，但從2月「由負轉正」，當月增長8％。3月年增率進一步提升到15.5％，呈現逐月向好態勢，合計第1季外貿整體承長4.8％，較去年第4季提速2.6個百分點，顯示開局平穩向好。

根據澎湃新聞報導，東協則繼續為大陸第一大交易夥伴，第1季對東協進出口規模為1.56兆元、年增16.1％，占首季外貿總值的15.8％。另對歐盟、美國、日本和南韓則分別進出口1.34兆元、1.11兆元、5464.1億元與5284.6億元。

呂大良表示，當前全球維持高通脹導致主要經濟體增長乏力帶來的外需減弱，對大陸外貿形成直接衝擊，同時保護主義、地緣政治等風險也進一步加大了全球經濟的不穩定性、不確定性，預料外貿發展將面臨更大的困難和挑戰。但隨著大陸經濟運行持續整體好轉，外貿向好勢頭有望進一步延續。