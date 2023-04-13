北市議員王世堅日前宣布投入年底立委宣舉，但他和競選團隊日前發現，名為「艾瑪愛嘛」臉書粉專，近來開始針對他一系列的貼文抹黑，再透過疑似其他的網軍到處散布，內容包括「王涉入中泰花園200億拆除案」、「與黃承國過從甚密」、「王世堅就是英系」，讓王十分不滿，決定13日上午11時前往北市刑大，針對抹黑造謠提告。

王世堅指控，該粉專有1691名追蹤者，但從他宣布角逐士林、大同區立委提名後，就開始不斷發文抹黑他，內容指他染黑、涉弊，說他「王世堅參選士林大同區立委佈局，有「中泰都更」案的合作愉快經驗、內神爽通外鬼式的百億利頭，彼此共好共榮。屆時黃承國的黑道勢力恐因王世堅的當選，死灰復燃，王世堅就成為黑金復辟理所當然的橋樑或共犯！」

一系列的貼文、哏圖都讓王十分不滿，外界也解讀這是綠營選舉惡鬥，王經蒐證後，13日上午11時，決定前往北市刑大科技偵查隊提告。