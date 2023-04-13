【全程字幕】曝競選三大主軸！喊不捨謝龍介「這句話」 徐巧芯：交棒跟傳承是一門藝術 @ChinaTimes ​

國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委初選，即將於16日起開始進行電話民調。挑戰現任立委費鴻泰的議員徐巧芯，13日上午自行舉辦政見發表會，會中提出「三大主軸、十大政策」外，也向未到場的費鴻泰喊話，感謝他過往的經營，也希望能促成國民黨的改變與轉型，讓新世代能夠交棒參政。

徐巧芯在自辦政見發表會中表示，自己在2018年第一次參選議員時，同選區的競爭者「呱吉」邱威傑、吳崢等人也舉辦政見辯論會，她也樂於直球對決參與辯論，因為辯論是個好舞台，也可以讓大家知道自己的政見是什麼、當選後要做什麼。

徐巧芯提出參選的三大主軸，第一是希望自己能成為黨主席朱立倫所提出的「非綠聯盟」整合先鋒。徐巧芯說，很感謝民眾黨主席柯文哲與新竹市長高虹安的鼓勵與支持，也讓外界在他身上看到整合在野勢力的可能；至於第二主軸則是成為國會及戰力，徐巧芯直言自己是少數有在經營網路的政治人物，未來將利用此挖掘真相，監督國會。

至於第三主軸，徐巧芯則希望自己成為國民黨的傳承精神。徐巧芯說，國民黨現階段在永續發展上出現結構性問題，總有人需要出來改變。「政黨傳承是一棒接一棒，不是一人跑馬拉松。」徐巧芯說，國民黨應該要做到不依賴過去、不被現在淘汰並且迎向未來，並且在良性競爭中能夠有新思維與新戰力。

至於十大政策的部分，徐巧芯則依序提出「NCC需要轉型正義」、「詐騙罰則提高、監督政府對人民的個資保護、兩岸共同打擊犯罪」、「對美軍售預算嚴審、嚴格監督交貨期程是否如預期」、「能源不能只依賴天然氣，政府應科學化處理核廢料、重啟核電」、「政府新媒體採購應揭露細項、避免網軍叢生」、「解密疫苗採購密件、追蹤光電弊案、揭露蔡政府弊端」、「中央社宅嚴重跳票，配合智能化長照方案，提供受家暴者庇護」、「信義南松山再生計畫：鐵道博物館更新速度加快」、「動保法審查延宕多時，應加速排審、加重刑期、區分刑度」、「女性凍卵補助試辦」等。