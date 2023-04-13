儘管第二季市場恐受歐美金融緊縮影響，須留意中小型企業資金斷鏈的不確定風險，不過，黃筱雲表示，科技股營運確實已經出現轉趨正向的投資氛圍，研判第二季趨勢股、動能股等表現皆可望呈現震盪向上趨勢。

據高盛研究報告顯示，今年整體美股獲利落底訊號可望出現在首季，今年標普500指數雖因能源股第二季起受去年基期高影響，整體獲利大幅衰退，使全年預期呈現零成長，但仍有預期表現亮眼的前五大產業獲利成長亮眼。

高盛預期今年表現亮眼的標普500指數前五大產業，包括公用事業年增13％、非必需消費年增12％、金融年增11％、工業年增8％，及通訊服務年增7％等。其中，公用事業及通訊服務業在下半年的成長力道將大幅超越上半年。

黃筱雲說明，首季企業獲利陸續進入尾聲，同時也出現股價領先反應現象。此外，即使現階段獲利仍未反轉，但若企業對未來展望正向，也會驅動市場交易熱情。

雖然市場持續存在金融機構事件、中小企業資金斷鏈、成本墊高等風險，但黃筱雲研判第二季科技趨勢股、交易動能股的整體投資機會大於威脅，除了能源與原物料股外，各產業受下半年獲利成長驅動，全年展望正向。而產業動能的後續觀察重點，尚有基本面改善時機。

黃筱雲指出，企業現已大力去化庫存且獲利下修告終，若消費持續具韌性，搭配政策紅利推出促使實質需求成長，今年股市已率先企業獲利及預期、呈現強勁反轉氣勢，若後續消費力釋放、訂單生產回復，將推動股市走出更穩健的有基行情。

黃筱雲強調，搭配產業獲利落底訊號、庫存去化告終，如PC、NB、伺服器等部份產業也開始出現拉貨情形等，看好AI、通訊等科技主題產業前景，去年底聊天機器ChatGPT出現，像是為AI主題打入像蘋果iPhone的強心針，讓AI主題的投資想像力無窮。

產業投資挑選方面，黃筱雲看好科技、通訊服務業，及資安相關標的等。此外，公用事業也具備獲利成長動能，其中尤其看好背後擁有全球政府政策後援的創能、儲能、綠能等標的。

區域配置部分，除了以科技為主的美國為主要核心持股外，黃筱雲也看好歐美日解封概念股，如跨境旅遊全面釋放後，可望帶動非必需消費需求提升，如精品、觀光類股等交易動能提升。

黃筱雲分析，金融機構不確定性事件影響性仍可能使得整體股價呈現大區間震盪，不過，從未來12個月所反應的PE來看，標普500股價仍處於10年均線附近，建議投資人藉由定期定額投資掌握長線趨勢財。