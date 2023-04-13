住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於多數新案價位仍高於消費者預期，整體市場買氣平淡，僅部分個案因廣告量較大或區域供給偏少等原因，銷售表現較佳。

進入房市傳統推案旺季，推案量明顯增長，今年3月北台灣預售屋推案量約2,400億元，3月北台灣完工釋出的新成屋戶數也成長至250多戶，但無單一案量達15億元以上的指標建案。

成采錡表示，由於有不少建案尚未通過預售屋契約備查、開價遲未定等，部分業者放緩推案步調，預估約8百億元案量會錯過今年的329檔期。儘管部分新案延遲進場，3月線上待售的住宅建案數量仍增加，已達1,170個，較上月增加逾50個。3月平均議價率則約10.87％，對應指標持平。

成采錡表示，為拉抬建案銷況，多個建案活動緊跟時事，推出雙人同行賞屋打卡送雞蛋等活動，吸引菜籃族賞屋。目前房市買氣持續平淡下，業者期待市場消費者介紹親朋好友購屋，衝高建案成交量。也因業者得讓消費者認為產品夠好、值得推薦給親友，隨著自住客成為市場主流，建築口碑和業者售後服務的重要性與日俱增。