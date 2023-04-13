大陸商務部12日發出聲明，即日起將就台灣對大陸貿易限制措施，展開對應的貿易壁壘調查，最遲預計在2024年1月12日結束，對此，國民黨立委陳玉珍認為，對兩岸局勢發展是警訊，慢慢他們不再讓利。民進黨立委許智傑表示，貿易壁壘調查很明顯要「以商逼政」，台灣跟全世界民主價值國家站在一起，要互相尊重幫忙。

陳玉珍指出，民進黨把大陸當成敵對方，一直對大陸口出惡言，又希望大陸買我們東西，又不要他們的東西進來我們這裡，就只能我們賣東西給他，在貿易上彼此都是互相讓利，世界上沒有兩個貿易實體，只有單方面讓利。

她指出，從大陸要做貿易調查的動作來看，看到大陸慢慢在改弦易轍，這是令人比較擔心，大陸以前會說是一家人讓利，如果說讓利民進黨就說統戰，如果不讓利又說打壓，當你的貿易相對方怎麼這麼難。

陳玉珍表示，大家都知道兩岸貿易，我們順差很多，台灣賺大陸地區很多貿易順差，看來執政黨沒有想到要互相，大陸也開始有不同聲音，對兩岸局勢發展是警訊，慢慢他們不再讓利。

民進黨立委鄭運鵬指出，昨天是副總統賴清德被正式提名的日子，中國大陸下午宣布展開貿易調查，很明顯是算好日子，包含啟動調查時間，延後到1月12日，都是要騷擾台灣才高興，是很無聊的舉動。

他說，貿易要互惠，台灣跟中國加入WTO，中國對於台灣單方面措施不斷，從農產品鳳梨和釋迦，片面沒有證據就宣布禁止台灣出口，都在WTO下應該要照規定來，他們被認為互惠的都有養套殺的成分。

鄭運鵬指出，他們的貿易壁壘調查，完全是介入台灣選舉而來，也讓台灣對中國大陸更反感，大家觀察很多農產品進到中國大陸，並不合他們口味，這一千多億貿易順差，絕對不是農產品，但我們農產品過去冒很大風險，會被他們偷種苗，大量生產像是鳳梨、石斑魚，最近是芒果鳳梨，養套後複製，回銷台灣市場，跟中國大陸貿易，不需要單方面優惠公平就好。

此外，外界也擔心大陸此舉，後續恐會取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），民進黨立委許智傑表示，司馬昭之心路人皆知，選在賴清德提名時間宣布調查，在大選前結束調查，其實分明用商逼政，希望國人看出中共的野心，ECFA取消對台灣經貿一定會有影響，但不要把雞蛋放在同個籃子，相同民主價值國家的貿易分散是非常重要的事情。