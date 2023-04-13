根據媒體周三（12日）引述美國監管文件分析指出，在市場不確定升高之際，軟銀集團為了提高現金部位，幾乎出清阿里巴巴持股到僅剩3.8％股份。報導指出，軟銀是透過預付遠期合約賣出價值約72億美元的阿里巴巴持股。