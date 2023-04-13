到去年12月底，軟銀曾持有阿里巴巴13.5％股份。

此外根據另一媒體表示，軟銀將把位於韓國的風險投資子公司SoftBank Ventures Asia出售給The Edgeof，後者是一家新成立公司，由軟銀執行長孫正義最小弟弟Taizo Son與他人創辦，不過交易價格並未透露。

因應多變環境 傳軟銀幾乎出清阿里巴巴持股
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