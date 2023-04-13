到去年12月底，軟銀曾持有阿里巴巴13.5％股份。
此外根據另一媒體表示，軟銀將把位於韓國的風險投資子公司SoftBank Ventures Asia出售給The Edgeof，後者是一家新成立公司，由軟銀執行長孫正義最小弟弟Taizo Son與他人創辦，不過交易價格並未透露。
根據媒體周三（12日）引述美國監管文件分析指出，在市場不確定升高之際，軟銀集團為了提高現金部位，幾乎出清阿里巴巴持股到僅剩3.8％股份。報導指出，軟銀是透過預付遠期合約賣出價值約72億美元的阿里巴巴持股。
到去年12月底，軟銀曾持有阿里巴巴13.5％股份。
此外根據另一媒體表示，軟銀將把位於韓國的風險投資子公司SoftBank Ventures Asia出售給The Edgeof，後者是一家新成立公司，由軟銀執行長孫正義最小弟弟Taizo Son與他人創辦，不過交易價格並未透露。
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