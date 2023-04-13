靜宜大學林姓大二女學生上月30日自台灣獨飛出境，並入境緬甸仰光與家人失聯一案。據了解，警方仍在鴨子划水積極偵辦。但是知情人士透露，林女雖然名義上是「為愛走天涯」，但某方面卻與詐騙集團有高度關聯，目前人仍在緬北且未受到任何控制，目前已在上班。據了解，日前林女也和母親通話，但在母親勸說下，她仍不願意返台，讓國內外四處為他奔波的警方傷透腦筋。

據了解，林女在曼谷下機後，持護照轉機前往緬甸，並與一名男性網友會面，並前往緬北，疑似在男性網友介紹的一家公司上班，但該家公司似乎與詐騙集團有高度關聯。

警方透過多方管道及駐外人員與林女連繫上，希望她能盡早回國，但林女態度堅決不願離開，表達不離開的意願，警方基於人道救援，只能要求她盡速主動和家人連繫，以免親屬及國人擔憂。林女因此在日前打電話和家人說明，但仍拒絕回台。

目前此案仍由清水分局主導，負責其國內聯繫狀況，調查林出國的動機等以釐清案情；另負責調查的專案小組暫時停開專案會議，至於女大生在國外行蹤與工作狀況仍由刑事局國際科持續掌握。