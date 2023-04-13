罵哭勞動部長！遭同黨立委狠批拍陳其邁馬屁 許銘春憤而離場喊：我不幹了 可以吧

民進黨立委楊曜昨(12)日質詢時，批勞動部長許銘春以就安基金補助高市「25淑女事件」活動，是拍高雄市長陳其邁馬屁，許銘春一度退出備詢台，離開會議室怒回「我不幹了，可以吧？」過了5分鐘後再返委員會時哽咽落淚。國民黨台北市議員李彥秀對於通過的理由是「提升勞工福祉」直呼誇張，並痛斥「原來勞工的錢，民進黨可以這樣花！許銘春膽敢這樣花」。

李彥秀今(13)日在臉書指出，就業安定基金是為了解決聘僱外籍勞工對本國勞工的就業衝擊，透過向聘僱移工的雇主徵收就業安定費，來推動就業服務、職業訓練等相關措施，協助本勞穩定就業，並加強移工管理措施。然而，過去「就業安定基金」曾多次被質疑是勞動部的「小金庫」，不但用的開心，還大開後門讓其他部會「請款」。

李彥秀進一步指出，經濟部推「機車行升級轉型」，就安基金支應4,000萬作為機車行師傅技能訓練費；交通部紓困觀光業，也花10億元的就安基金，經濟部發給雇主的基本工資薪資補貼，2022年從就安基金編列35.5億的預算，今年預計再砸近13.5億，「就業安定基金」儼然成為各部會的提款機。

李彥秀認為，更誇張的是就安基金管理會去年底通過議案，以3,000萬動用基金與高雄市政府合辦「25淑女事件」五十周年紀念活動，通過的理由居然是「提升勞工福祉」。李彥秀痛斥，「原來勞工的錢，民進黨可以這樣花！許銘春膽敢這樣花！」並諷刺臺灣的千萬勞工只能高呼「感恩銘春！讚嘆銘春！銘春萬福！」

李彥秀諷刺表示，許銘春的震怒、許銘春的眼淚、許銘春的藐視國會，成功的轉移焦點，堪稱政務官「危機處理」的典範。李彥秀也呼籲政務官應該一言九鼎，在國會殿堂公開說「我不幹了」，要說到作到。