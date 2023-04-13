行政院會13日通過3部打詐相關修法，其中《證券投資信託及顧問法》修正草案，主要是網路投資廣告將採實名制，而《洗錢防制法》修正草案，則是增訂「人頭帳戶罪」，無正當理由收集或提供帳戶，最重可處5年徒刑，可併科400萬元以下罰金，任何人無正當理由也不得將帳戶、帳號交付，違者經告誡後5年內再犯，將處刑罰。

金管會指出，近年網路投資詐騙猖獗，網路平台成犯罪溫床，本次《證券投資信託及顧問法》增訂第70條之1，明定「非屬證券投資信託事業等業者」不得從事廣告行為類型、網際網路平台提供者等網路傳播媒體業者刊登或播送廣告，應載明刊播者及出資者相關資訊。 此外，前開網路傳播媒體業者刊登或播送違反規定的廣告，應下架並與委託刊播者、出資者負連帶損害賠償責任。

另外，法務部表示，當前詐騙集團多以收購人頭金融帳戶，作為收受詐欺款項的犯罪工具，除造成追討實際犯罪所得及幕後集團之困難外，在司法審判實務上，亦往往面臨不易證明提供帳戶者或收集帳戶者主觀上有無（幫助）犯罪意圖之困境，因此修正洗錢防制法，從人頭帳戶端阻斷詐騙集團不法金流源頭。

法務部說，本次《洗錢防制法》增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，就收簿集團得獨立刑事處罰規定，涵蓋範圍如冒充公務員收集、3人以上共犯、於網路對公眾收集、利用深偽技術收集，以及有對價收集，最重可處5年有期徒刑，得併科400萬元以下罰金。

法務部說，明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年內再犯者將處刑罰；針對惡性較高之「賣」帳戶、帳號或一行為交付3個以上帳戶、帳號者，則直接科以刑事處罰。

同時，配合前述兩條新增條文，法務部增訂法人罰金刑以及收集帳戶罪的域外效力，期能從源頭端阻斷詐騙集團金流，藉由人頭帳戶、收簿犯罪的法律規範，減少民眾再次受騙，未來將全力配合該法案後續審議等程序，期讓修法順利通過，提供執法同仁打詐利器，積極保障人民財產及安全