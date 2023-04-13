屏東某家食品工廠以木材為蒸氣鍋爐燃料製作豆干，去年遭環保局發現排放黑煙，依違反空氣汙染防制法開罰15萬，另又被發現排放廢水致水汙染，又依廢棄物清理法開罰6000元，但業者不甩公權力遲遲不繳納罰單，結果「踢到鐵板」被屏東執行分署強制追討，最終乖乖抱現金繳清。

屏東執行分署指出，該案移送至分署後，執行人員旋即扣押工廠的銀行存款，負責人則表示該帳戶為工廠支票甲存專用，被分署凍結後無法支付廠商貨款，且銀行可能會行使抵銷權，希望辦理分期，經徵得環保局同意後，老闆先到分署繳納10萬元現金，剩餘款項則分6期繳納，分署也通知銀行徹扣。

不料，義務人之後並未如期繳款，經承辦書記官電話聯繫負責人催繳，告知如不履行分署將廢止分期再次扣押，老闆才趕緊在上個月帶著現金到分署繳清。

屏東分署表示，柴燒豆干固然是懷舊好滋味，燃燒木柴的過程中仍應注意黑煙的排放要符合標準，且食品加工業在製程中產生的廢水也須依規定排放，以免影響周邊環境衛生，否則違反情節重大者，主管機關得勒令停工，而相關裁罰案件一旦移送，分署必定會貫徹執行，以維護國人生活環境及國民健康。