【愛傳媒簡秀枝專欄】台北當代藝術博覽會（2023 Taipei Daingdai Art fair )即將於5月中旬啓航，再度在台北南港展覽館登場，任天晉等三大巨頭共框，共許更大、更好、更成功的國際藝術市集，更加落實藝術作為生活方式的理念。

台北當代聯合創辦人暨聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）、台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham），與瑞銀集團台灣區總經理陳允懋今晚在台北艾麗酒店舉行酒會，為5月12日到14日開展的2023年藝術博覽會許個好采頭。貴賓預展及開幕晚會則在5 月 11 日舉行。

來自香港、紐約、台灣北中南參展畫廊，BMW、伊利咖啡、艾麗酒店、台灣瑞銀團隊等贊助商，共聚一堂。任天晉特別從英國飛來台北，與岳鴻飛、陳允懋等合體，3大巨頭共同舉杯，祝福並承諾全力辦好今年台北當代藝術博覽會。

參加酒會的貴賓，含蓋藝術產業、館博學術界與藝術家群，其中不乏年輕世代。

台北當代藝術博覽會在台灣舉行，今年是第5年；第一年在2019年首席在台北舉行，新鮮度極高，冠蓋雲集，吸引國際一線畫廊老闆，親自領軍出席，成果輝煌。第二年的2020年疫情初次從中國武漢傳出，在當時台灣嚴格控制陸客入境，雖然大家心情有些忐忑，但在元月份舉行的台北當代藝術博覽會有如擦邊球，如期舉行，而且還拉出亮麗銷售成績。第三年的2021年全世界陷在疫情的愁風苦雨中各國邊界管制，嚴格疫情隔離政策下，迫使當年藝術博覽會停辦。去（2022）年勉力開市，但是規模縮得很小，氣勢整個下跌。今（2023）年如不容易回到90家的水準，數量回到2019年水準，迎接「疫後報復性失費」的如意算盤下，許多國際畫廊重新回來，給了主單位滿滿信心。

陳允懋俏皮地說，看到台北當代團隊，以極大的效能與魅力，在疫後整軍成功，馬上迎來90家重量級畫廊的市集，相當難能可貴，他都擔心主單位會尋找其他金融合作夥。他們非常榮幸讓合作走過第5年。台灣是美麗的國家、美麗的地方，值得全世界的藝術饕客來台灣共襄盛舉。

如果說，亞洲局勢不穩定，陳允懋半開玩笑地說，國際畫廊更應該來台灣，把購藏實力堅強的台灣收藏家收鞭，趁機吸引進入國際畫廊，因爲區域的不安全，他們更有意願往國際交易與發展。

任天晉還是非常看好台灣昂揚生命力，尤其近幾年，同樣受到疫情影響，台灣展現出的穩健殷實作風，贏得國際口碑。

對於大環境的挑戰，台灣人很有經驗，出奇淡定，他不認為，那些風風雨雨會影響藝術市場的發展。

本身扮演能量火車頭的任天晉這趟在台灣，要陪同參展國際畫廊代表，南下高雄，拜會各地重要收藏家，一方面，傳達問候心意，也確實關心疫情過後，大家對藝術收藏的佈局與品味流行方向。

岳鴻飛特別介紹今年台北當代藝術博覽會的內涵，包括90 家國際頂尖畫廊，其中 30 間為首次參展。

展區將規劃為三大區塊，

一是當代網域（Galleries）；

二是新生維度（Edge）；

三是藝術載點（Engage）。

同時，藝博會期間也籌備了一系列藝術計畫，不僅以活躍的本地藝術生態、大型裝置、還精心策劃的講座，以及研究論壇等內容，讓觀眾多元參與，帶來更多有意義的國際連結與對話。

岳鴻飛強調，台北當代很榮幸攜手合作夥伴，再次與台灣藝術圈合力促成今年的會展，共同將豐富的系列展覽活動，介紹給本地及國際觀眾。

他認為，今年與鳳嬌催化室的合作，特別與眾不同，全新創作的場域特定裝置作品＇既是對台灣傳統文化致敬，也展現了台北當代關注本地文化脈動的核心使命。

作者為典藏雜誌社社長

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